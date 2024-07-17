Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde Haziran ayında gerçekleşen konut sayılarına ilişkin istatistiği paylaştı. Konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.



Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 545 bin 74 olarak gerçekleşti.

Antalya’da ise 2024 yılı Haziran ayında 2 bin 638'i ikinci el satış olmak üzere toplam 4 bin 340 konut satıldı. Bu sayı Isparta’da 348'i ikinci el satış olmak üzere toplam 248, Burdur’da da 156'sı ikinci el satış olmak üzere toplam 96 konut oldu.

Yabancılara konut satışında Antalya yine zirvede

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 azalarak 10 bin 461 oldu.

Yabancılara en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.