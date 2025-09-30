İstanbul'da trafikte çıkan bir tartışma aniden şiddete dönüştü ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ülke gündemini sarstı. Bir sürücünün, başka sürücüye araçtan inerek taşlarla saldırması, emniyet birimlerini harekete geçirdi. Yapılan hızlı çalışmalar sonucu saldırgan İ.B.'nin kimliği tespit edildi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Bu olay, kent trafiğindeki gerilimlerin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BAKAN ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehir içi trafikte kamu düzenini bozan bu tür davranışlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yerlikaya, “Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz” dedi.

VATANDAŞLARA GÜVENLİ TRAFİK ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlara da çağrıda bulunarak, olay anında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapılmasını istedi. Emniyet birimleri, kent genelinde trafik güvenliğini tehdit eden her türlü davranışa karşı denetimlerin süreceğini belirtti.