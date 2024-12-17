Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 14-15-16 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği genel trafik uygulamaları ile sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yaptı. Yapılan kontrollerde toplamda 2.152 araç incelendi.

Denetimlerde 163 araca, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 320.238 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, bu süreçte 16 araç trafikten men edildi, bir şahıs ve bir araç da yakalandı.

Uygulamanın amacı, trafik güvenliğini artırmak ve yasaların çiğnenmesini önlemek olarak belirlendi. Alanya Jandarma Komutanlığı, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve sürücüleri hukuk kurallarına uymaya teşvik etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.