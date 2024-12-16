Alanya’da 7 Ekim - 12 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonları, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarıya imza attı. Emniyet ve Jandarma'nın ortak çalışmaları sonucunda, toplamda 195 şahıs yakalanırken, 14 kişi tutuklandı, 177 kişi ise kontrollü serbest bırakıldı.

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Emniyet bölgesinde yapılan operasyonlarda 148 şahıs yakalanmış, bunlardan 20’si tutuklanmış ve 128’i kontrol serbest bırakılmıştır. Bu süreçte toplam 32.961,99 gram uyuşturucu madde, 1 adet kenevir ve 383 sentetik hap ele geçirilmiştir. Jandarma bölgesinde ise 40 kişi yakalanmış, 3’ü tutuklanmış, 37 kişi kontrollü serbest bırakılmıştır; burada 195 gram uyuşturucu madde, 5 kenevir ve 45 sentetik hap elde edilmiştir.

Alanya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Bu tür operasyonlar, yerel halkın güvenliği için kritik bir öneme sahip olduğu mesajını veriyor. Uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve bağımlı bireylerin rehabilitasyonu için daha fazla destek ve kaynak sağlanması gerektiği vurgulandı.

‎şunu diyen bir yazı '‎ALANYA'DA GERÇEKLEŞEN NARKOTİK OLAYLARI HAKKINDA 07 Ekim-12 Aralık สารยาแนิงาย่ 2024 THAZEAE 07 Eklm 12 Aralık 2024 tarlhlerlnde Alanya da Emnlyet ve Jandarma bölgeslnde meydana gelen narkotlk olaylarında; 188 şahıs yakalanmış 23 şahıs tutuklanmış 165 şahıs serbest bırakılmıştır ាា A ማ GM M ENEL المء 1845 1839 र M 33.156,99 156, GRAM UYUŞTURUCU 6 ADET KENEVİR 428 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLMİŞTİR‎'‎ görseli olabilir

Kaynak: Haber Merkezi