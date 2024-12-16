Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede genel trafik güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde toplam 2 bin 607 araç denetimden geçti; bu süreçte 397 araç ve sürücüsüne toplamda 1 Milyon 83 bin 407 TL tutarında ceza kesildi. Ayrıca, yapılan işlemler sonucunda kural ihlali yapan 49 araç trafikten men edilirken, bir araç da yakalandı.

Her iki kurumun yaptığı bu geniş çaplı denetimler sayesinde trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor ve sürücülerin kurallara uyması yönünde ciddi mesajlar veriliyor. Alanya'daki vatandaşlar, yapılan denetimlerin önemini vurgulayarak, bu tür uygulamaların devam etmesini talep etti.