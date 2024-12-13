Alanya’nın Okurcalar Mahallesi'nde, Alara Residence önünde meydana gelen olayda, iki araç sürücüsü arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan gerginlik sonucunda araç içindeki şahıslar birbirlerine ateş açtı.

Olay sırasında tesadüfen bölgeden geçen bir vatandaş, kargaşa sırasında isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralı vatandaşın durumu hakkında henüz net bilgi verilmezken, sağlık ekipleri derhal olaya müdahale etti ve yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Şüphelilerin kimlikleri ve olayın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Bölgedeki güvenliğin artırılması için çalışmalar devam ediyor ve yetkililer yaşanan bu olay ile ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.