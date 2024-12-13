Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde, D-400 karayolu üzerindeki Deha Otel yanındaki köprüde dün gece saatlerinde bir motosiklet kazası yaşandı. Kazada, motosiklet sürücüsü A. K., hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, motosikletten fırlayan bir otomobil kaza sonrası yaklaşık 500 metre ilerideki trafik ışıklarında durdu. Araçtaki şahıslar, olay yerinde yaralı olarak bırakılan A. K.'yi görmezden gelerek aracı terk edip uzaklaştı.

Hayatını kaybeden A. K.'nin Mahmutlar’daki bir süpermarkette çalıştığı öğrenildi. Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza ile ilgili detayların ortaya çıkması için çalışmalar devam ediyor.

Kazanın ardından bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı belirtildi.