Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11 Aralık 2024 tarihinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kapsamlı bir denetim uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler, özellikle okul çevresindeki güvenliği artırmayı hedefliyordu.

Yapılan denetimlerde, 4 internet kafe, 2 kıraathane, 9 park bahçe, 1 nargile kafe ve 2 iddia bayisi kontrol edildi. Toplamda 242 şahıs incelendi. Ayrıca, 57 okul servisi kontrol edilerek, bu servisten 2'sine 18.557 TL para cezası kesildi.

Bu tür denetimlerin amacı, çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak ve onların korunmasına yönelik önlemleri artırmaktır. Denetimlerin devam etmesi, toplumda çocuk ve gençlerin güvenliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önem taşıyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu tür uygulamaların sürdürüleceğini duyurdu.