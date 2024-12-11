Tepe Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Yangın sırasında evde bulunan 77 yaşındaki D. K., kızı ve komşularının yardımıyla evden güvenle çıkarıldı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü; ancak müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi