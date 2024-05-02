Trendyol Süper Lig’de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Ligin 35. haftasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor’un deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek.

Maçın Hakemi Emre Kargın, kariyerinde Alanyaspor’un sadece 2 maçında görev aldı. Alanyaspor bu maçların 1’ini kazanırken 1’inde ise beraber kaldı. Kargın, Ankaragücü’nün ise sadece 1 karşılaşmasında görev aldı ve Ankara ekibi o karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig’de 35. haftanın programı ve hakemler şöyle:

3 Mayıs Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Halil Umut Meler

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek