Trendyol Süper Lig’de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Ligin 35. haftasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor’un deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek.
Maçın Hakemi Emre Kargın, kariyerinde Alanyaspor’un sadece 2 maçında görev aldı. Alanyaspor bu maçların 1’ini kazanırken 1’inde ise beraber kaldı. Kargın, Ankaragücü’nün ise sadece 1 karşılaşmasında görev aldı ve Ankara ekibi o karşılaşmadan galip ayrıldı.
Süper Lig’de 35. haftanın programı ve hakemler şöyle:
3 Mayıs Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Halil Umut Meler
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek