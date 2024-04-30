Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu ile FIFA kokartlı Süper Lig eski Hakemi ve MHK (Merkez Hakem Kurulu) eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun kardeşi olan Adil Müftüoğlu, sporda büyük başarılara imza atmış bir aileye mensup.

Alanyaspor’un eski futbolcusu ve Plaj Futbolu Milli Takımın eski oyuncusu ve teknik direktörlük görevini yapan Adil Müftüoğlu, yeniden göreve getirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Müftüoğlu, “Bir hikayenin sonu yeni bir hikayenin başlangıcı. 2001 yılında Alanya sahillerinde tanıştığım Plaj futbolunda 10 yılı A Milli takımda, kaptan ve oyuncu teknik direktör olarak,15 yıla yakın bir sürede Alanya Belediye Spor Plaj futbol takımında oyuncu- kaptan teknik direktör olarak görev yaptım. Artık aktif oyunculuğuma son verirken bugüne kadar çalıştığım başkanlarıma, yöneticilerime hocalarıma takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yolda bana en büyük desteği veren aileme ve yakın dostlarıma minnettarım. Şimdi yeni bir hikaye başlıyor” dedi.