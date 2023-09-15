A Milli Takımımız, Ermenistan ile kendi evinde berabere kalarak EURO 2024 yolunda büyük bir yara almıştı.

Japonya'ya da hazırlık maçında 4-2 mağlup olunmasıyla eleştiri okları Stefan Kuntz'a yöneldi.

Yeni bir teknik direktör isteyen futbolseverlerin merakla beklediği açıklama TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den geldi.

"Çok üzücü bir durum"

Ünlü gazeteci Atilla Gökçe'ye konuşan TFF Başkanı şunları söyledi:

‘’Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum.’’

Büyükekşi'nin bu sözleri Kuntz'un hem Ermenistan hem de Japonya maçından sonraki açıklamaları nedeniyle söylediği öğrenildi.

KAYNAK : En Son Haber