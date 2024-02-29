2019 yılında başladığı muhtarlık görevinde mahalle halkından kimseyi ayırt etmeksizin görevine devam eden ve herkese eşit hizmet veren Çıplaklı Mahalle Muhtarı Bekir Karakuş, Çıplaklı Mahallesi’nde ikamet eden Terörle Mücadele Gazisi Saim Köse’nin de takdirini kazandı. Muhtar Karakuş’a otobüs durağı için talepte bulunduğunu ve talebinin ivedilikle çözümü kavuştuğunu belirten Gazi Saim Köse, sosyal medya hesabından Çıplaklı halkına yönelik şu mesajları paylaştı: “Çıplaklı Mahalle Muhtarımız Sayın Bekir Karakuş, Şelale Park Konakları önünde ihtiyaç olan halk otobüs durağını koydurmuştur. Muhtarımıza tüm site sakinleri olarak teşekkür ediyoruz.”

KARAKUŞ: “HALKIMIZIN EMRİNDEYİZ”

Çıplaklı Mahalle Muhtarı Bekir Karakuş ise mahalle halkıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, 7/24 onların emrinde olduğunu vurguladı.