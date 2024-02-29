Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, bölgenin en büyük spor tesisi Konaklı Spor Kompleksi’nin açılışını esprili bir video ile duyurdu. Sosyal medyada Alanya’ya özgü içerikleri ile herkesi güldüren Samet Kozak, bu kez Başkan Yücel’i aradı veKonaklı Spor Kompleksi’nin 3 Mart Pazar günü açılacağı müjdesini aldı.

SPOR KOMPLEKSİNİN İÇERİSİNDE YOK YOK

Konaklı Mahallesi Elikesik Mevkiinde bulunan yaklaşık 200 bin m² alana planlanan, ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonlarının yapılabileceği şekilde tasarlanan spor kompleksi projesi, bölgenin en büyük spor kompleksi olma özelliği taşıyor. Toplamda 3 etabı bulunan projenin ilk etabında 1 ana kort, 5 yan korttan oluşmak üzere tenis alanı, 2 bin 500 kişilik futbol sahası, 2 tam saha 1 yarım saha olmak üzere futbol antrenman sahaları, sosyal tesis ve sporcu konaklama binası bulunuyor.



Proje kapsamında sosyal tesis içerisinde 3 bin m² oturum ve toplamda 4 bin m²’lik kullanım alanı var. Ayrıca yapı içerisinde 45 odalı 100 kişilik konaklama, konferans ve toplantı odaları, restoran ve kafeterya, yönetim birimi, açık ve kapalı sosyal ve spor alanları bulunuyor.



Projenin ilk etabında bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları, açık spor ve etkinlik alanları ve yine kompleksin ihtiyaçlarını karşılayacak araç otoparkları bulunuyor.



Projenin ikinci etabında ise atletizm stadyumu ve velodrom yer alıyor. Üçüncü etapta ise kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu bölümleri var.