Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı miting için Alanya'dan kalkış noktaları açıklandı. Miting için Alanya'da yaşayan herkesi davet eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, otobüslerin kalkış noktalarını da sosyal medya hesabından duyurdu.

Otobüs Hareket Noktaları

Demirtaş Düğün Salonu Önü saat 10.00’da Kargıcak Kavşak’ta saat 10.15’te, Mahmutlar Belediye Önünden saat 10.30’da, Kestel Merkez Cami Önünden saat 10.45’te, AK Parti İlçe Teşkilatı Önünden saat 11.00’da, Konaklı Saat Kulesi Önünden 11.15’te Payallar Ek Hizmet Binası Önünden 11.30’da, Türkler Belediyesi Önünden 11.45’te, Avsallar Saat Kulesi Önünden 12.00’da, İncekum Petrol Önünden saat 12.15’te, Okurcalar Azak Restoran Önünden 12.30’da harekete edecek.