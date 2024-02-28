Büyükşehir Belediyesi’nin paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere Antalyalılarla paylaşmak için geçtiğimiz yıl başlattığı Anttalks söyleşileri ‘Deprem Dirençli Antalya’ etkinliğiyle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığının organize ettiği Anttalks söyleşileri kapsamında bu kez yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Antalyalılarla buluşacak.



Antalyalılar davetli

29 Şubat Perşembe saat 15.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek etkinlikte "Yakın zamanda Antalya’da bir deprem bekleniyor mu?", "Depreme nasıl hazırlıklı olmalıyız?" gibi sorular konunun uzmanı tarafından cevaplandırılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün katılacağı “Deprem Dirençli Antalya” söyleşisine tüm Antalyalıları davet etti.



İlber Ortaylı da geliyor

Öte yandan Anttalks etkinlikleri kapsamında 2 Mart Cumartesi saat 19.00’da AKM Aspendos Salonu’nda Prof. Dr. İlber Ortaylı Antalyalılarla bir araya gelecek. Ortaylı, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Tanzimat'tan Cumhuriyet’e Yerel Yönetim Geleneği" konulu söyleşi gerçekleştirecek.

Editör: Can KISA