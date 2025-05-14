Türkiye genelinde tefeci ve dolandırıcılık örgütlerine yönelik eş zamanlı büyük bir operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 49 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 146 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şubeleri harekete geçti. Adana başta olmak üzere Antalya, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 49 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başarılı operasyonlar sonucunda, bir sahte altın üretim atölyesi de deşifre edildi. Ayrıca yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonların başarısından dolayı valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve görev alan emniyet güçlerini tebrik etti. Yapılan açıklamada, hiçbir yasa dışı oluşumun milletin güvenliğini tehdit edemeyeceği vurgulanarak, tefeci ve dolandırıcılık örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.