Alanya'da 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 01.53 sıralarında hissedilen depremin ardından farklı kurumlar tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olduğunu ve büyüklüğünün 6.0, derinliğinin ise yaklaşık 20 kilometre olduğunu duyurdu.

Ancak, Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre ise depremin merkez üssü Girit Adası açıkları olarak belirlendi. Kandilli, depremin büyüklüğünü yine 6.0 olarak kaydederken, derinliğini ise 27.8 kilometre olarak açıkladı.