Romanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Rumen turist Ailoaiei Costelmugure (58), Konaklı Mahallesi'nde bir otele yerleşti. Dün saat 09.00 sıralarında Costelmugure'nin kaldığı odasına giren otel çalışanı, talihsiz adamı yerde hareketsiz yattığını görerek otel yetkililerinden yardım istedi. Otel yetkililerinin de durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Costelmugure'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Costelmugure'nin cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)