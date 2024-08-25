Alanya’nın Kestel Mahallesi Dimçayı mevkiinde bu öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı. Kuzyaka yolu üzerinde gerçekleşen kazada, H.Y. yönetimindeki 07 ADA 161 plakalı hafif ticari araç ile E.Ö. kontrolündeki 07 AIL 689 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan N.Y. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesini sağladı. Yaralı N.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yaralı N.Y.’nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.