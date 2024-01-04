e bulundu ve küfretti. Çocuğumun yanında konuşmayalım desem de elindeki sopayla kafama vurup beni darp etti. Daha sonra hırsını alamayarak üzerime yürüdü. Eşi araya girip durdurdu. Darp raporu alıp emniyete şikayette bulundum. Hukuki süreç devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ev sahibi: "5 aydır kira ödemiyor, arabama zarar verdiler"

Ev sahibi B.K.K. ise yapılan telefon görüşmesinde, Ferdi Çelikdöven'in 5 ay kira ücretini ödemediğini, diğer kiracısının da kızının eşyalarını taşıması için çıkmasını istediğini, bu yüzden kiracılarıyla tartışma yaşadığını ve arabasına zarar verdiklerinden dolayı aralarında kavga çıktığını söyledi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)