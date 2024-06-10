Yaptığı bilimsel çalışmalar ve bölgenin gelişmesi için ortaya koyduğu projelerle bilim dünyasına ve bölgesine büyük katkı sunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2019 yılında kazı çalışmalarına başlanan bölgenin en önemli antik kentlerinden birisi olan Syedra Antik Kenti’nde yürütülen çalışmalar, 21/5/2024 tarih ve 8503 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı sonrası ALKÜ tarafından yürütülecek. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer’in çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ALKÜ adına devam edecek.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ İÇİN BÜYÜK GURUR”

Doç. Dr. Ertuğ Ergürer’in kazı başkanlığında 6 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ve desteği ile Syedra Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının ALKÜ’ye geçmesi Cumhurbaşkanı Kararı ile gerçekleşti. Kararın Alanya ve ALKÜ için büyük bir gurur olduğunu söyleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Akdeniz’in İncisi Alanya’mız için yaptığımız çalışmalar her geçen gün büyüyor. Ülkemizin antik tarihine ışık tutan Syedra Antik Kenti çalışmalarının artık Bakanlığımız ve ALKÜ adına yürütülmesi bizim için büyük bir gurur oldu. Syedra Antik Kenti’ndeki çalışmaları yakından takip ediyor, gerektiği yerde de çalışmalara desteklerimizi vermeye gayret ediyorduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı sonrası, çalışmalar üniversitemiz bünyemizde ilerleyecek. Üniversitemiz eğitim öğretimin yanında bulunduğu şehrin ihtiyaçlarını da karşılamada sorumluluk sahibi olmaya devam edecek. Alanya’da bulunan en önemli antik kentin açığa çıkarılmasının, turizme açılmasının hem ekonomik hem de tarihî olarak Alanya’mıza çok önemli katkıda bulunacağına inanıyorum. Büyük bir özveri ile Syedra’daki kazı çalışmalarına özen gösteren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizin yöneticilerine yürekten teşekkür ediyorum. Kazı Başkanımız Doç. Dr. Ertuğ Ergürer’e yeni dönemde tüm destekleri vererek omuzlarındaki yükü hafifletmek için yoğun çaba harcayacağız. Kazı Başkanımız Doç. Dr. Ertuğ Ergürer’e yeni dönemin hayırlar getirmesini diliyorum. Alanya ve üniversitemiz için çok önemli olan bu gelişme için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

KAZI BAŞKANI ERGÜRER: “ÇALIŞMALAR YENİ BOYUT KAZANIYOR”

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer yaptığı açıklamada, çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ALKÜ adına yürüteceği için büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi. Syedra Antik Kenti’ndeki çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürdüklerini belirten Kazı Başkanı Ergürer, “6 yıldır bölgede çalışmalarımız sürüyor. Bakanlığımızın desteği sayesinde çok sayıda istihdam yaratılmıştır. Özellikle çevre köylerden çok sayıda kadın işçi bizimle çalışmaktadır. Bu yıl da arkeoloji için çok önemli bir dönüm noktası olan Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar çok sayıda teknik ekip ve işçi ile sürdürülmektedir. Her geçen gün yeni bulgular ve tarihî değerlere rastlıyoruz. Yeni dönemde heyecanımız artarken çalışmalarımızı Bakanlığımız ve ALKÜ adına sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde tüm heyecanımızla ve merakımızla çalışmalarımız hız kazanacak. ALKÜ’ye atandığı zaman ayağının tozuyla Syedra Antik Kenti’nde çalışmalarımızı izlemeye gelen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bizlere her zaman destek vereceğini dile getirmişti. Şimdi ALKÜ ailesi ile çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bizlere desteklerini tam anlamıyla veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a yürekten teşekkür ederim.” dedi.

ANTİK TARİHİN GİZEMLİ KENTİ SYEDRA

Antalya’nın Alanya ilçesi Seki Mahallesi'nde yer alan ve geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla dayanan Syedra Antik Kenti’nin önemli bölümlerinin ziyaretçilere açılması için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle yürütülen çalışmalara, Türk Tarih Kurumu, Alanya Belediyesi ve özel kuruluşlar destek veriyor. Kent; sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası, Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiği, Zafer Tanrıçası "Nike" heykelleri, caddeleri birbirine bağlayan merdivenleri, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, meclisi ve su sarnıçlarıyla öne çıkıyor.