46 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nün katılacağı ve Alanya'da ilk kez kurulacak olan fuarda, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, gümüş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya ve mobilyadan deri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün halkın beğenisine sunulacak. Alanya Ceza İnfaz Kurumu da sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Fuar görevlileri, stantlarının üretimi, kurulumu ve tüm teknik altyapı çalışmaları işyurdu müdürlükleri tarafından sağlanacak. Fuar 1-5 Haziran’da 14.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi