22. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 24 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen Kortej Yürüyüşüyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu, okullar ve farklı grupların yer aldığı kortej yürüyüşü, geniş bir katılımla Atatürk Anıtı’ndan, İskele’deki Şelale Meydanı’na kadar sürdü. Türk bayrakları ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterlerinin taşındığı yürüyüş, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

HAŞİM YETKİN’E ‘YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ’

Şelale Meydanı’ndaki tören programı, Akdeniz Vokal Grubu’nun müzik dinletisiyle başladı. Kaymakam Fatih Ürkmezer ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, açılış konuşmalarını yaptı. Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne, Eğitimci, Araştırmacı Yazar, Fotoğraf Sanatçısı ve Tarihçi Haşim Yetkin layık görüldü. “Alanya’nın Haşim Hocası” Yetkin’in biyografisinin yer aldığı videonun izlenmesinden sonra, Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik, Yetkin’e ödülünü takdim etti. Festivalin kendisine doping olduğunu belirten Yetkin, duyduğu mutluluğu dile getiren bir konuşma yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.



MACARİSTAN ULUSAL DANS TOPLULUĞU’NDAN MUHTEŞEM GÖSTERİ

22. Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Alanya Kültür Merkezi’nde Macaristan Ulusal Dans Topluluğu sahne aldı. Dünyaca ünlü grubun performansını izlemek için gelen vatandaşlar, unutamayacakları bir gösteri izlediler. Macaristan'ın profesyonel Halk Dansları Topluluğu olarak, zengin ve renkli bir repertuarın yanı sıra yerel halk kostümlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olan grup; kostümleri, müzikleri ve danslarıyla muhteşem bir gösteriye imza attı. Renkli görüntülere sahne olan Karpatların Yankıları isimli gösteri, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.



İLK GÜN DJ GÖKHAN SAKALTAŞ VE KÖFN SAHNE ALDI

Festivali'nin ilk günü, DJ Gökhan Sakaltaş ve KÖFN grubunun konserleriyle tamamlandı. Belediye Sarayı arkasında oluşturulan konser alanı, vatandaşlar tarafından erken saatlerde hınca hınç dolduruldu. Sahneye ilk olarak, Türkiye'nin en başarılı DJ’lerinden Gökhan Sakaltaş çıktı. Birbirinden güzel şarkılarla izleyicileri coşturan DJ Sakaltaş, adeta bir müzik ziyafeti sundu. Ardından sahneye, son yılların en çok dinlenen ve gençlerin sevgilisi KÖFN grubu gelerek, alkışlar eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Başkan Özçelik, KÖFN grubu üyelerine Merve Karlı tarafından yapılan Alanya Kilim Dokumasını temsil eden tablo hediye etti. Konser, geç saatlere kadar büyük bir coşkuyla sürdü.



TESCİLLİ FISTIKLI LİMONATA TANITILDI

Alanya Belediyesi’nin girişimleriyle 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren Alanya’nın coğrafi tescilli lezzeti olma unvanını kazanan fıstıklı limonata, Festivaldeki yerini aldı. Lifos alanında kurulan stantta tanıtımı yapılan fıstıklı limonata, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Geleneksel lezzeti deneyimlemek isteyen vatandaşlara ikram edilen fıstıklı limonata, beğeni topladı. Alanya yöresel lezzetleri ve tropikal meyvelerin de tanıtıldığı alanı ziyaret eden Başkan Özçelik, bu tür etkinliklerle Alanya'nın zengin kültürel mirasını ve eşsiz lezzetlerini tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.



TARİH İLE SANAT İÇE İÇE

Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, birçok renkli etkinliğin yanı sıra açılan sergilerle tarih, kültür ve sanatı da bir araya getirdi. Festival kapsamında Alanya’nın simgesi olan tarihi Kızılkule’de ‘Minyatürlerin Gözünden Alanya’, tarihi sarnıçta ise “Alanya’nın Sanata Yansıması” adlı sergiler vatandaşların beğenisine sunuldu. Alanya’nın kültürel ve tarihi değerlerinin minyatür tasvirleriyle tekrar yorumlanması amacıyla Türkiye’nin yeni nesil, seçkin minyatür sanatçısı Merve Karlı tarafından ortaya konulan ve 9 farklı konuyu temsil eden eserlerden oluşan ‘Minyatürlerin Gözünden Alanya’ sergisi 2 Haziran’a kadar, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ’Alanya’nın Sanata Yansıması’ sergisi de 31 Mayıs’a kadar açık olacak.



SERGİLER FESTİVALE RENK KATTI

‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Eğitimci, Araştırmacı Yazar, Fotoğraf Sanatçısı Haşim Yetkin tarafından hazırlanan Değere Değer Katanlar, Yetmiş Yıllık Sevda Alanya 1954-2024 Fotoğraf Sergisi, vatandaşları tarihte uzun bir yolculuğa çıkaran Bir Zamanlar Alanya Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi, kent tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Alanya Kilimleri Sergisi, tamamen doğal yollarla yapılan ipeklerden oluşan; Dut Ağacından Dokuma Tezgahına Alanya İpekleri Sergisi, festivalin ilk yapıldığı yıldan itibaren tüm tanıtım afişlerinin sergilendiği Başlangıçtan Günümüze Festival Afişleri Sergisi, Alanya Fotoğraf Sanatı Kulübü’nün Karma Sergisi, 2001 ve 2002 yıllarında düzenlenen yarışmadaki Akdeniz’de Turizm ve Tarih konulu Uluslararası Akdeniz Karikatür Yarışması’nın karikatürlerin bulunduğu sergiler festivale renk katarak vatandaşların yoğun ilgisini gördü.



STANTLARDA YÖRESEL ÜRÜNLER VE YEREL SATICILAR YER ALDI

Kızılkule’den Alanya Belediye Sarayı’na kadar oluşan festival alanında kurulan stantlar da ziyaretçi akınına uğradı. Alanya’nın yöresel ürünlerinin, yerel yiyecekler ve içeceklerin, el işçiliği ile yapılan pek çok farklı hediyelik eşyanın vatandaşlarla buluştuğu stantlarda, dernekler ve sivil toplum kuruluşları (STK) yerlerini aldı. Önceki yıllara nazaran daha temiz ve daha düzenli bir şekilde kurulan reyonlar, vatandaşlar tarafından bir an olsun boş bırakılmadı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festival alanını gezerek, stant açan esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar dileklerini iletti.

FESTİVAL TARİHİNDE BİR İLK; KIZILKULE VE TERSANE’DE SENFONİ DİNLETİSİ

Festivalde bir ilk daha gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları, Alanya’nın simgeleri olan tarihi Tersane ve Kızılkule’nin teras katında mini konser verdiler. Tersane’deki etkinlikte, viyolada Elif Kuştan, kemanda Eren Kuştan ikilisi, Kızıkule’de ise viyolonselde Yusuf Çelik, viyolada Natalya Kırca, kemanlarda ise Yunus Asilkan Çelik ile Nevzat Kalender’in muhteşem performansları, dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Enstrümanların sesi, tarihi yapılarda yankılandı.



İKİNCİ GÜN KONSERİNE TÜRK-YUNAN DOSTLUĞU DAMGA VURDU

Festivalin ikinci gününde ilk olarak DJ Tuense sahne aldı. Radyo D’nin sevilen sanatçılarından DJ Tuense’nın performansının ardından sahneye Ziynet Sali çıktı. Müzisyen kadrosu ve dansçılarıyla festivale yakışır bir performans sergileyen Ziynet Sali, birbirinden güzel şarkılarını Alanya halkıyla beraber söyledi. Alanı tamamen dolduran dinleyiciler, müzik ve görsel şölenin tadını doyasıya çıkardılar. Festival kapsamında Alanya Belediyesi'nin davetlisi olarak gelen Yunanistan'daki kardeş şehri Nea Ionia delegasyonu üyeleri, ellerinde Türk ve Yunan bayraklarıyla sahneye davet edildiler. Mübadele nedeniyle Alanya’dan giden Rumların torunları, 102 yıl sonra kente gelerek, dostluk rüzgarları estirerek, Ziynet Sali ile birlikte Türkçe Yunanca şarkılar söylediler. Şarkılara, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’ta eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan Türk-Yunan dostluğu vurgusu, vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.



ŞELALE MEYDANINDA TÜRK VE DÜNYA DANSLARI GÖSTERİLERİ İZLENDİ

İskele Şelale Meydanında kurulan alanda üç gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler ve gösteriler vardı. Alanya’daki okulların hazırladığı gösteriler, Alanya’daki yabancı derneklerin dans ve müzik gösterileri, tiyatro gösterileri ile sahne bir an olsun boş kalmadı. Vatandaşlar şelale önünde hem yerel lezzetlerin tadını çıkardılar hem de renkli gösterilere şahitlik ettiler. Alanda ayrıca çocuklar için hazırlanan bölümde çocuk oyunları, yüz boyama, balon şov ve maskot gösterileri yer aldı. Öte yandan bu yıl festivalde havai fişek atılmasına izin verilmedi.



KARDEŞ ŞEHİRLER FESTİVALDE ALANYA’YI YALNIZ BIRKMADI

Alanya’nın kardeş şehirlerinden gelen heyetler de festivale katılarak, unutulmaz anlara şahitlik ettiler. Litvanya Siluete ve Trakai, Yunanistan Neo İonia, Polonya Nowy Sacz ve Wodzislaw Slaski ile Almanya Gladbeck’ten gelen belediye başkanları, meclis başkanları ve meclis üyeleri festival süresince etkinliklere dahil oldular. Alanya’nın muhteşem bir festivale imza attığını belirten kardeş şehir heyetleri, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibini tebrik ettiler. Başkan Özçelik, kardeş şehir heyetlerinin üyelerine Alanya’ya özgü hediyeler verdi.



YABANCILAR MECLİSİ FESTİVALİ DÜNYAYA TANITTI

Alanya’da yaşayan yerleşik yabancıların oluşturduğu Belediye Yabancılar Meclisi de festivaldeki yerini aldı. Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve meclis üyeleri, kurdukları stantta ülkelerine ait yerel lezzetleri ve yöresel ürünleri tanıttılar. Festival boyunca gerçekleşen etkinliklere katılan yabancılar meclisi üyeleri, kendi ülkelerinde festivali ve Alanya’yı tanıttılar. Sosyal medya üzerinden ve ülkelerindeki yerel gazeteler aracılığıyla festivali değerlendiren yabancılar meclisi üyeleri, Alanya’nın tanıtımına büyük bir katkı sağladılar.



FESTİVAL DJ SUAT ATEŞDAĞLI VE YENİ TÜRKÜ KONSERLERİYLE TAMAMLANDI

Yoğun ilgi gören festivalin son gün programı, Belediye Sarayı arkasındaki unutulmaz konserlerle gerçekleştirildi. Sahneye ilk olarak Türkiye'nin ünlü DJ’lerinden Suat Ateşdağlı çıktı. Birbirinden güzel şarkılarla konser alanını adeta açık hava diskosuna çeviren Ateşdağlı’nın performansıyla eğlence zirve yaptı. DJ Ateşdağlı’nın ardından ise sahneye efsane müzik grubu Yeni Türkü geldi. Müziğin usta isimlerinden oluşan grup, dillere pelesenk olan unutulmaz şarkılarını Alanya halkı için seslendirdiler. Konser alanını dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek, eğlencenin doruğa ulaştığı konserin tadını doyasıya çıkardılar. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konseri vatandaşlarla birlikte izledi. Alkış ve tempolarla, Yeni Türkü’nün şarkılarına hep beraber eşlik edildi.



AÇIKALIN: İLKLERİN FESTİVALİ YAŞANDI

Festivali değerlendiren Alanya Belediye Meclisi 1. Başkanvekili ve Belediye Başkanı Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, 2001 yılında Alanya Turizm ve Sanat Şenliği olarak başlayan Festivalin, bu yıl Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali adını aldığını hatırlattı. Açıkalın, “Bizler, 2024 yılı itibariyle bu organizasyonumuzun adını, Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali olarak değiştirdik. Bu kapsamda festivalin içerisine biraz daha fazlaca kültür ve sanat unsurlarını eklemek istedik. Organizasyonumuzun teması, ‘Bir Nefes Alanya’ oldu. Buradaki amacımız, Alanya’yı oluşturan ve kente nefes veren değerleri, bu kapsamda gerçekleştirerek, farklı etkinliklerle tanıtmaktı. Bu amaç doğrultusunda oldukça başarılı olduk ki izleyenlerden çok güzel, olumlu tepkiler geldi. Geçmişe dönük olarak birçok değerin ön plana çıkarıldığı etkinlikler zinciriydi ve birçok konuda yine ilkler yaşandı. Festivalin seçici kurulu tarafından belirlenen Eğitimci, Araştırmacı Yazar, Fotoğraf Sanatçısı ve Tarihçi Haşim Yetkin Hocamıza, Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi. Bizleri çok gururlandıran bir ödüldü ve Haşim Hocamız, her anlamda bizler için çok değerli bir yön göstericiydi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanatçıları da günümüze kadar korunmuş, Türkiye’deki tek örneği olan Tersane’de bir dinleti sundu ve akabinde de ertesi gün, Kızılkule’nin terasında genişletilmiş bir ekiple, konser verildi. Diğer taraftan ilkini 2001 yılında yaptığımız ancak çeşitli nedenlerden dolayı 2009 yılından sonra yapamadığımız, Uluslararası Akdeniz Karikatür Yarışmasını, önümüzdeki yıldan itibaren çok daha geniş bir kapsamda gerçekleştirilmesi konusunda hem fikir olduk. Seçici kurul çalışmalarına başlandı. Şüphesiz, organizasyonumuzun olmazsa olmazı, yiyecek-içecek kültürümüzün tanıtıldığı etkinliklerle kendimizi göstermeye çalıştık. Geçtiğimiz günlerde coğrafi işareti alarak tescillenen fıstıklı limonatamızın tanıtıldığı geniş bir çalışma alanımız vardı. Bu alanda, Alanya’nın geçmişe dönük mutfak kültürünü tanıtmaya büyük önem verdik. Akşam yapılan konserlerde ise farklı sanatçılarımız sahne alarak, Alanya halkıyla buluştular. Komite olarak organizasyonu önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmek adına bugünden itibaren çalışmaya başladık. Festivalimizi ziyarete gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: SICAK, SAMİMİ, KÜLTÜR VE SANAT DOLU BİR FESTİVALİ GERİDE BIRAKTIK

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik festivali değerlendirdi. Başkan Özçelik, Bir Nefes Alanya temasıyla gerçekleştirilen festivalin ismine bu yıl sanatı da eklediklerini kaydetti. Sanat kısmını sadece lafta bırakmayıp, vatandaşları gerçek anlamıyla sanatla buluşturduklarını belirten Başkan Özçelik, açıklamasında şu sözlere yer verdi; “Bu yıl ilk kez tarihi Tersane ve Kızılkule’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerini gerçekleştirdik. Yine bir ilk olarak Sayın Hocamız Haşim Yetkin’e, ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülünü takdim ettik. Sergi alanımızı yeniden düzenleyerek, daha modern bir hale getirdik. Stantlarımızı tek tip yaparak, daha derli toplu ve temiz bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturduk. Ses getiren, sıcak, samimi, kültür ve sanat dolu bir festivali geride bıraktık. Etkinliklerle, konserlerle, sergilerle gerçekten herkesin keyif aldığı bir festival oldu. Festivallerimizi daha ileriye götürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayıp, festivalimize katkıda bulunan yerli ve yabancı tüm misafirlerimize, burada stant açarak etkinliklerimize renk katan, el emeği göz nuru ürünleri sergileyen tüm esnaflarımıza, büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”