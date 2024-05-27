22. Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin son gün programı, Belediye Sarayı arkasında unutulmaz konserlerle gerçekleştirildi. Sahneye ilk olarak Türkiye'nin ünlü DJ’lerinden Suat Ateşdağlı çıktı. Birbirinden güzel şarkılarla konser alanını adeta açık hava diskosuna çeviren Ateşdağlı’nın performansıyla eğlence zirve yaptı. Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, DJ Suat Ateşdağlı’ya Merve Karlı imzalı Alanya Gravürü hediye etti.



BAŞKAN ÖZÇELİK KONSERİ VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İZLEDİ

DJ Ateşdağlı’nın ardından ise sahneye efsane müzik grubu Yeni Türkü çıktı. Müziğin ustası isimlerden oluşan grup, dillere pelesenk olan muhteşem şarkılarını Alanya halkı için seslendirdiler. Konser alanını dolduran vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek, eğlencenin doruğa ulaştığı konserin tadını doyasıya çıkardılar. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konseri vatandaşlarla birlikte izledi. Alkışlarla Yeni Türkü’nün şarkılarına eşlik eden Başkan Özçelik’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN YENİ TÜRKÜ'YE TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından Yeni Türkü’ye, Merve Karlı’nın hazırladığı Alanya Gravürü hediye edildi. Grup adına hediyeyi Derya Köroğlu alarak, Başkan Özçelik ve ekibine teşekkür etti. Kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Özçelik, “Alanya, gençler; biz Derya Beyle Türkiye'de birlikte yıllandık. O, ODTÜ’de, ben komşusu Hacettepe’deydim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen konserin son anlarında yağan yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar, Derya Köroğlu'nun seslendirdiği duygusal ve hareketli şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.