22. Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali birbirinden değerli sanat ve sanatçı gruplarını ağırladı. Tarihi Kızılkule terasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası klasik müzik esintileriyle dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Abdurrahman Açıkalın, Belediye Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Viyolonselde Yusuf Çelik, Viyolada Natalya Kırca, Kemanlarda ise Yunus Asilkan Çelik ve Nevzat Kalender’in muhteşem performansı dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Enstrümanların sesi, tarihi yapıda yankılandı.



AÇIKALIN: “BİZLERE BÜYÜK KEYİF VERDİ”

Alanya Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Abdurrahman Açıkalın yaptığı konuşmada; “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın çok değerli üyelerine hepiniz adına ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bach’ın kantatıyla başlayıp arkasından Mozart ve Astor Piazzolla’nın Libertango’sunu sizlerin performansıyla dinlemek bizlere çok büyük bir keyif verdi. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim" dedi. Açıkalın teşekkür konuşmasının ardından sanatçılara Alanya Gravürü hediye ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.