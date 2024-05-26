Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nde bir ilk daha gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları Elif Kuştan ve Eren Kuştan ikilisi kendilerini dinlemeye gelen vatandaşlara muhteşem bir konser verdi. Büyük ilgi gören konsere, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Eşi Canan Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, kardeş şehirlerden gelen heyet temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.





KUŞTAN İKİLİSİ VİYOLA VE KEMANLA RESİTAL SUNDU

Tarihi Tersane'de gerçekleşen dinletide, viyolada Elif Kuştan, keman da ise Eren Kuştan muhteşem dinletisiyle müzik ziyafeti çekti. Yaklaşık 1 saat süren konser sonunda ayakta alkışlanan ikilinin unutulmaz performansını dinleyen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sanatçılara Alanya Gravürü hediye etti.