Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
İŞTE ALANYASPOR’UN FİKSTÜRÜ...
1.Hafta: Alanyaspor - Eyüpspor
2.Hafta: Başakşehir - Alanyaspor
3.Hafta: Alanyaspor - Göztepe
4.Hafta: Fenerbahçe - Alanyaspor
5.Hafta: Alanyaspor - Hatayaspor
6.Hafta: Adana Demirspor - Alanyaspor
7.Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
8.Hafta: Alanyaspor - Kasımpaşa
9.Hafta: Alanyaspor - Antalyaspor
10.Hafta: Bodrumspor - Alanyaspor
11.Hafta : Samsunspor - Alanyaspor
12.Hafta: Alanyaspor - Trabzonspor
13.Hafta: Kayserispor - Alanyaspor
14.Hafta: Alanyaspor - Gaziantepspor
15.Hafta: Beşiktaş - Alanyaspor
16.Hafta: Alanyaspor - Konyaspor
17.Hafta: Sivasspor - Alanyaspor