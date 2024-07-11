Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

İŞTE ALANYASPOR’UN FİKSTÜRÜ...

1.Hafta: Alanyaspor - Eyüpspor

2.Hafta: Başakşehir - Alanyaspor

3.Hafta: Alanyaspor - Göztepe

4.Hafta: Fenerbahçe - Alanyaspor

5.Hafta: Alanyaspor - Hatayaspor

6.Hafta: Adana Demirspor - Alanyaspor

7.Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

8.Hafta: Alanyaspor - Kasımpaşa

9.Hafta: Alanyaspor - Antalyaspor

10.Hafta: Bodrumspor - Alanyaspor

11.Hafta : Samsunspor - Alanyaspor

12.Hafta: Alanyaspor - Trabzonspor

13.Hafta: Kayserispor - Alanyaspor

14.Hafta: Alanyaspor - Gaziantepspor

15.Hafta: Beşiktaş - Alanyaspor

16.Hafta: Alanyaspor - Konyaspor

17.Hafta: Sivasspor - Alanyaspor