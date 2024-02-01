Trendyol Süper Lig’de 24. hafta heyecanı 2 Şubat Cuma, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Kasımpaşa’ya konuk olacak. İstanbul’da oynanacak ollan karşılaşmada düdük Oğuzhan Çakır’da olacak.
Çakır, kariyerinde sadece Alanyaspor’un 1 maçında görev aldı. Alanyaspor, o maçtan galip ayrıldı.
2 Şubat Cuma
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Şubat Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan
4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler