Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bugün yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda turnuva maçlarıyla sona erdi.
Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Alanyaspor’da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bugün yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda turnuva maçlarıyla sona erdi.
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