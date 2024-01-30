Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bugün yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda turnuva maçlarıyla sona erdi.

Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.