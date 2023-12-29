Suudi Arabistan'da bu akşam oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmeyeceği bilgisi gittiği iddia edildi.

İKİ KULÜP DE RAHATSIZ

Yasağı koyan Suudi hükümeti yetkililerinin direkt "Kral'ın adına konuşuyoruz" diyerek iki kulübe de hem tişört hem de pankart konusunda yasak koyduğu belirtildi.

Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin vermediği, iki kulübün de durumdan rahatsızlık duyduğu ve hala yetkililerle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.

TFF'den edinilen ilk bilgilerde karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı öğrenilirken, takımların sahaya 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteklerinin çözüme kavuşturulması bekleniyor.

İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

İstiklal Marşı'nın okunmasına izin verilmediği iddialarının ise doğru olmadığı ifade edildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yaşanan krizli ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:

"Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır."