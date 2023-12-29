Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele öncesi, tam anlamıyla bir görsel şov yaşanacak. Ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı Al-Awwal Park'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 100. yılı nedeniyle özel bir törene imza atılacak.

Yıldızların stadı

Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak olan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) 25 bin kişilik kapasiteye sahip. Sadece Suudi Arabistan'ın değil, dünyanın en modern statlarından birisi ve Al Nassr FC'ye ev sahipliği yapıyor.

Ronaldo ve birçok yıldız futbolcuya davet gönderildi

Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte'un iç saha maçlarına çıktığı Al-Awwal Park'ta ayrıca Süper Lig'de forma giyen Anderson Talisca ve Alex Telles de sahne alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Süper Kupa için davetiye gönderdi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun da başta Cristiano Ronaldo olmak üzere Suudi Ligi'nde top koşturan birçok ünlü futbolcuyu maçı izlemeye davet ettiği öğrenildi.

Spor, siyaset ve sanat dünyası buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra eski futbolcular, teknik direktörler Mircea Lucescu, Roberto Mancini, Vincenzo Montella ve sanatçılar, Riyad'daki Süper Kupa maçını tribünden izleyecek.