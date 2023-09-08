MHP Alanya İlçe Teşkilatı, 9 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceği Alanya Kültür Merkezi’nde ilçe kongresini 10.00-17.00 saatlerinde yapılacak. Kongrede İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, delegelerin karşısına çıkacak. Kongre hazırlıkları ile ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Sünbül, kongreye MHP Antalya Milletvekilleri, MHP MYK Üyeleri ve MHP Antalya İl Başkanı’nın katılım sağlayacağını belirtti. Aynı zamanda Sünbül vatandaşları kongreye davet etti. İlçe Başkanı Sünbül, “9 Eylül Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olağan İlçe Kongremize MYK Üyemiz ve Antalya Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan, Antalya Milletvekilimiz Hilmi Durgun, MYK Üyelerimiz Hüseyin Yıldız, Mustafa Aksoy ve İl Başkanımız Onur Temel katılacaktır. Kongremize tüm vatandaşlarımız ve dava arkadaşlarımızı davet ediyorum“ dedi.