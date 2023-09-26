Eski Konaklı Belediye Başkanı ve 2019 Alanya Belediyesi Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez, Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) Başkanı Avni Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyelerini akşam yemeğinde ağırladı. Yemekte iş dünyası ve Alanya ticareti için istişarelerde bulunan Sönmez, Erdoğan ve ekibine buluşmaya katıldıkları için teşekkürlerini sundu.

Başkan Erdoğan’dan Sönmez’e teşekkür

ALYİD Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan, Abdullah Sönmez’e güzel davet için teşekkür etti. Erdoğan teşekkür açıklamasında şu ifadelere yer verdi: