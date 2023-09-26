Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Ürkmezer başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Cumhuriyet Savcısı Nacihan Örsoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, Kurum Amirleri, Oda Başkanları ve STK’lar katıldı.

Toplantıda İlçe Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Koordinatörü Doktor Hülya Sönmez tarafından Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılara; bir önceki toplantıda metruk binalarla ilgili alınan kararlar ve yapılan son çalışmalar ile Denetimli Serbestlik kanununa eklenen maddelerle ilgili bilgilendirilme yapıldı. Daha sonra bağımlılıkla mücadele konusunda Alanya’daki kurumların, Koruyucu ve önleyici çalışmaları, kurum içi çalışmaları, tedavi çalışmaları hakkında bilgilendirme ve sunum yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Ürkmezer ‘’ Bağımlılıkla mücadelede konusunda önceden olduğu gibi güvenlik güçlerimizle, tüm kurumlarımızla ve STK’larla işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Önleyici hizmetler kapsamında tüm kurumlarımızla birlikte amacımız bağımlılıkla mücadelede etkin bir yol izleyerek bu konudaki zararı en aza indirgemek ve önlemek. Yaptığımız çalışmalar kapsamında bağımlılık yapıcı maddeler üzerinde de gerekli denetimleri yapıyoruz. İlçemiz genelinde tekel büfeler, kafeler ve işletmeler üzerinde özellikle kanunen yasak olan gece 10:00 ‘dan sonra alkol satışı, 18 yaş altında ki bireylere alkol satışı, sigara içmenin yasak olduğu ortamlara dair birçok konuda uygulamalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür konularda yasak olarak uygulanan şartların ihlali gördüklerinde ihbar etmekten çekinmesinler. Biz kurum ve kuruluşlar olarak gerek Kaymakamlığımıza gelen gerek güvenlik güçlerimize ve kurumlarımıza gelen ihbarları anında müdahale ederek gereken işlemleri yapıyoruz. Bağımlılıkla mücadele konusunda hep birlikte çalışarak yol kat etmeye devam edeceğiz. Gayret ve çalışmalarından dolayı tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.