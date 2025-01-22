Antalya'da bulunan Şoförler Odası başkanları, Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar olan bölgede mevcut 6615 taksiye ücretsiz kamera takılmasıyla ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıya; Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya’nın yanı sıra Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal ev sahipliği yaptı. Ayrıca Serik Şoförler Odası Başkanı Sedat Karagöz ve Gazipaşa Şoförler Odası Başkanı Hasan Tuncel de katıldı.

Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de yer aldığı ifade edilirken, Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan’ın reklam karşılığı gerçekleştirilmesi planlanan ücretsiz kamera uygulaması hakkında yaptığı açıklamalar dinlendi.

Alanya Şoförler Odası olarak kırmızı çizgilerini belirttiklerini söyleyen Ali Akkaya, “Uber veya Yandex ile işbirliği yapmamız söz konusu olamaz” dedi. Akkaya ayrıca Uber ve Yandex dışındaki banka, telefon operatörü gibi firmaların reklamlarının alınabileceğini belirtti.



“Alanya’da faaliyet gösteren 883 ticari taksi olarak biz korsanın her türlüsüne karşıyız” diyen Akkaya, bu konuda ortak bir duruş sergileneceğini vurguladı. Toplantının amacı doğrultusunda alınacak kararların şehrin ulaşım düzenine olumlu katkılar sağlamasını hedeflediklerini söyledi.



