Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yaşanan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybederken dün öğle saatlerinde getirilen yayın yasağı bu sabah itibarıyla kaldırıldı.

"TÜM MEDYA KURULUŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kararı duyuran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: YAYIN YASAĞI KALDIRILMIŞTIR

Şahin'in yaptığı X paylaşımı şu şekilde; "Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

"HABERLERİN DİKKATLE YÜRÜTÜLMESİNİ RİCA EDERİZ"

Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyoruz."



