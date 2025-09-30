Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde yolcu otobüsü ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3’ü ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Sivas-Tokat karayolunda meydana gelen kazada, Tokat yönüne ilerleyen Tokat Yıldızı firmasına ait 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, karşı yönden gelen bir tırla henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otobüs yoldan çıkarak araziye sürüklendi.









YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Yıldızeli Devlet Hastanesi ile Sivas merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANDI

Kaza nedeniyle Sivas-Tokat karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yolun tamamen trafiğe açılabilmesi için ekiplerin bölgede yürüttüğü temizlik ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin geçiş güzergâhında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.