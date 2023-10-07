Olay, saat 11.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Hacı Kozak Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce kiracı olarak mahalleye taşınan ve yalnız yaşayan 48 yaşındaki Ş.Ö., bugün öğle saatlerinde girdiği bunalım sonucu elinde bıçakla balkona çıktı. Çevredekilere hakaretler yağdıran Ş.Ö., daha sonra mutfaktaki eşyaları kırdığı pencereden eşyaları atmaya başladı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eline geçen, televizyon, ütü, elektrikli süpürge, temizlik malzemeleri, masa sandalye, piknik tüpü, gıda maddeleri ve mutfak eşyalarını atan kadın oturduğu pencere kenarında ise korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye kadının atlama ihtimaline karşı bahçeye şişme branda açtı. Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadını ikna etmek için büyük çaba sarfetti. Mahalleli korku dolu bakışlar içinde olan biteni izledi. Yaklaşık 3 saat boyunca aralıklarla eline geçenleri yola atmaya devam eden kadın, polislere zor anlar yaşattı. Yolu savaş alanına çeviren kadını polisler, itfaiye yardımıyla açtığı kapıdan girip ikna etti. Daire içinde de polislere direnen kadın ters kelepçe takılarak, indirildi ve ambulansla polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Kadının balkona çıkıp hakaretler yağdırmaya başladığını belirten Rabia Küçükbaşkan, “ Bir evde ne varsa onu attı, televizyon, mutfak banyoda ne varsa attı. Dolapları bile fırlattı. Mahalleli çok korktu. Ekipler uzun süre sakinleştiremedi. Ama polis sonunda ikna etti götürdü, çok şükür” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)