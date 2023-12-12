Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bilim ve teknoloji alanlarına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonluğunda toplam 7 gün sürecek Linux ve Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Üniversitesinden seçilen 40 öğrenci ALKÜ’de “Etik Bilgisayar Korsanlığı”na ilk adımı atarak Siber Vatan Programı’na girmiş olacak. ALKÜ'nün BAKA ile imzaladığı protokolle öğrenciler ALKÜ’nün ev sahipliğinde eğitimlerini sürdürüyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi binasında ilk dersin başladığı “Linux ve Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi”ni Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gümüş, BAKA Alanya Temsilcisi Oğuzhan Ataman, ALKÜ Mühendislik Fakültesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Rıza Hallaç ve Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Ali Çoban ziyaret etti. Rektör Türkdoğan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, bu eğitimlerin ülkemiz için çok önemli olduğunu dile getirdi. Dünyanın artık bilgi çağına geçtiğinin altını çizen Rektör Türkdoğan, “Günümüz dünyasında bilgiyi elinde tutanlar, dünyaya yön veriyor. Dijital çağda ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu “Beyaz Şapkalı Hackerler” Siber Vatan Programı kapsamında yetişiyor. Bu konuya ilgi duyduğunuz için akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

PROF. DR. KILIÇ: “SİBER VATANI SAVUNACAK GENÇLER YETİŞTİRİYORUZ”

Ziyareti sırasında program hakkında konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, artık silahların teknoloji altyapılı olduğuna ve bu silahlara da siber saldırıların yapıldığına dikkat çekti. Bu gelişmeler üzerine ALKÜ olarak BAKA ile bu girişimleri önlemek adına siber alanda vatan savunması yapacak gençleri yetiştirmek için protokol imzalandığını söyleyen Prof. Dr. Kılıç, “Bilişim altyapılı silahlara yapılacak saldırıların önlenmesi için ALKÜ olarak bu eğitimleri veriyoruz. Burada ayrıca bir farkındalık oluşturmak da istiyoruz. Bu konuda yetişmiş insan sayısını artırmayı ve uzmanlaşma olmasını amaçlıyoruz. Eğitimlere katılan 40 öğrenciden 28’i ALKÜ’de, 12 öğrenci de Alanya Üniversitesinde öğrenim görüyor. Öğrencilerimize böyle önemli bir konuya ilgi duydukları için teşekkür ederim.” dedi.

BAKA ALANYA TEMSİLCİSİ ATAMAN: ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

BAKA Alanya Temsilcisi Oğuzhan Ataman; Kalkınma Ajansları tarafından gençlerimizin dijital teknolojiler konusunda farkındalığının artırılması, teknoloji odaklı girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla 3 yıldır sürdürülen Siber Vatan Programı kapsamında Alanya’da ilk eğitime başlandığını söyledi. Ataman, Siber Vatan Programı ile özellikle siber güvenlik, yazılım, yapay zekâ, blok zincir ile mobil uygulama ve oyun geliştirme gibi alanlarda tekno girişimciliğin geliştirilmesi ve nitelikli iş gücüne katılımın artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini vurgulayarak yerel ve ulusal girişimcilik ekosisteminin güçlendirmeye çalışılacağına işaret etti. Dünyada siber güvenlik alanında 140 milyar dolarlık bir alan olduğuna değinen Ataman, “Türkiye, siber alanda en çok saldırı gören beşinci ülke konumunda. Bu nedenle yetişmiş iş gücüne ve tekno girişimlere ihtiyacımız var. Siber Vatan Programımızı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı ortaklığında tüm Türkiye’ye yaymaya çalışıyoruz. Proje kapsamında Antalya ve Alanya’da toplamda 80 öğrenci ile eğitimlere başladık. BAKA bölgesinde 80 öğrenciye daha eğitim vereceğiz. Eğitimler sonunda eğitim alan öğrencilerimizle takımlar kurulacak ve siber savunma girişimlerine başlanacak. Eğitimlerin yanında teknik geziler, usta çırak buluşmaları, konferans ve seminerler, mentör firmalar ile bire bir çalışmalar, Capture the Flag (CTF) yarışmaları ile motivasyonun daima güçlü tutulması ve inovatif fikirleri tetikleyen düşünme yapısının oluşmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu programların ülkemiz için büyük bir önemi bulunuyor. Böyle önemli bir projenin imzalanıp hayata geçirilmesinden dolayı ALKÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a teşekkürlerimizi iletiyoruz.” diye konuştu.