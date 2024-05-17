Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalarda, A.İ., E.A. ve C.A. isimli şüphelilerin, il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları kentte piyasaya süreceği tespit edildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin olduğu aracı durdurarak yakaladı. Araçta yapılan aramada 25 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.