Antalya’nın Alanya ilçesinde son dönemlerde iş yerinden hırsızlık olaylarının artması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayların faillerinin tespit edilmesine yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 3 kişi yakalandı. 6 farklı iş yerinden 50 bin TL tutarındaki paranın çalınması olayı ile ilgili olarak yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. ve K.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, K.M.K.A. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)