Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlar ve ilçeyi ziyaret eden yabancı turistlerden gelen şikayetler üzerine yaptıkları denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Zabıta ekipleri 5 Mayıs Pazar günü İngiliz vatandaşı 4 turistten gelen şikayet doğrultusunda bir restoranı denetledi. İngiliz turistler, yedikleri yemek karşılığında toplam 50 bin 300 TL hesap istenildiğini, fiyatın yüksek olduğunu belirterek karşı çıktılarında ise restoran personeli tarafından tehditte bulunularak zorla fatura bedelinin ödetildiğini ileri sürdüler.

İşletme ve turistlerin hesapları incelendi

İngiliz turistlerin şikayetini inceleyen Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmenin 25 adet kokteyl, 20 adet çeşitli türdeki alkollü içecek, 3 domates çorbası, 2 döner, 2 su ve 1 porsiyon mantar karşılığında müşterilerden nakit ve 5 farklı kredi kartı aracılığıyla toplam 50 bin 300 TL hesap aldığını tespit etti.

İşletme gececi süreyle kapatılıp cezai işlem uygulandı

İşletme, Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ne aykırı davranışı nedeniyle 32 bin 900 TL cezai işleme tabi tutuldu. Çalışanlarının çığırtkanlık yaptığı da tespit edilen işletme 5 gün süreyle mühürlenerek, faaliyetleri durduruldu. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Şehrimizde yaşayan ve tatile gelen tüm misafirlerimizin maddi ve manevi güvenliğini sağlamak için tüm kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.