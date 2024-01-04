Kaza, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi yolu, otogar kavşağında gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik istikametine giden Uğur Güneş’in kullandığı 07 ASD 863 plakalı otomobil ile otogara girmek isteyen Serdar Erdem’in kullandığı 33 AAC 941 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Her iki sürücü de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza sonrası inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)