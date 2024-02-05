Kaza, Serik ilçesi, Kürüş Mahallesi, Çiftlik Mevki, Boğazkent turizm yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YL 109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Olay sonrası kazayı fark eden diğer araç sürücüleri hemen yardıma koştu. Vatandaşlar dere yatağındaki otomobil içindeki yaralının dışında, aracın başında araca yaslanmış şekilde bir kişi daha gördü. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşların, "İçerideki şoför de, dışarıdaki nereden geldi onu bilmiyorum" sözleri kayıtlara girdi.

Olayı anlamaya çalışan vatandaşlar son olarak aracın önünde bulunan yaralıya "2 kişi misiniz?" diye sorarak kaç kişi olduklarını öğrenmeye çalıştı. Otomobilin yanına yardım için inen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi belirlenemeyen sürücü uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılırken, yolcu Hüseyin D. ile birlikte yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlardan Emin Yavuz, “Boğazkent'en Serik’e giden bir araç dereye uçtu. Biz de gördük, aşağıya indik. İki kişiden birinin bacağı kırılmış daha sonra itfaiye, polisi aradık. Ekipler geldiler kurtardılar” diye konuştu.