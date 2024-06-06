Yangın, Serik ilçesine bağlı Tekke Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Saman balyaları yüklü kamyonet birdenbire alev alınca tarlada çalışan kamyonet sahibi ile mahalleli alevlere müdahale etmek istedi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, nar ve mandalina ağaçlarına sıçradı. Olay sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangında seraların naylon kısımları alevden etkilendi. Yerleşim merkezine sıçramadan söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kamyonet sahibi İsa Sülek, " Saman balyası yüklemeye gelmiştik. Kamyonette birdenbire duman yükselmeye başladı. ‘Mal canın yongasıdır’ diye koşarak geldim . İlk anda aracın kenarı yanmış. Yangın tüpü ile aracın lastiğini söndürmeye çalıştık. Sonra birdenbire araçta patlama oldu ve çabalarımız sonuçsuz kaldı” dedi.