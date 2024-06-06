Antalya'nın Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı Atatürk Mahallesi'nde VC53 nolu özel halk otobüsü durağa yaklaşırken motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.



Ahmet Çağatay Özalpay, kaza sırasında durağın arkasında bulunan parkta oturduğunu belirterek, “Olay sırasında bankta oturuyordum, bir anda otobüsün arka kısmından duman çıkmaya başladı. Otobüs durakta duruyordu zaten, 5 dakika içerisinde alevlere teslim oldu. Daha sonra itfaiye ekipleri gelip yanan aracı söndürdü” dedi.

Otobüs şoförü Ali Sevimli ise bir ay önce Antalya'ya yerleştiğini söyleyerek, “Ben köşedeki hastaneyi döndükten sonra durağa gelmeden 100 metre geride aracın arka kısmından duman çıktığını gördüm. Sonra direkt sağa çekip durdum. Araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale ettim ama yeterli olmadı. Yangın esnasında aracın içerisinde 12 kişi vardı, onları araçtan indirdim. Daha sonra itfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum, daha önce Urfa'daydım, yaklaşık 1 aydır Antalya'dayım. Çok şükür vatandaşa bir şey olmadı ama araç küle döndü” dedi.

Yangında yaralanan olmazken, bir süre aksayan trafik polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı. Yanan otobüs ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangın anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.