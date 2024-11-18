Alanya’da havalar serinliyor. Geçtiğimiz hafta sonu etkisini gösteren yağışlar, bu hafta boyunca da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bölgedeki sıcaklıklar en düşük 15, en yüksek ise 23 derece olarak bekleniyor. Uzmanlar, açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanlar, yağmur ihtimalini göz önünde bulundurarak önlem almalarını ve verel halkın ve ziyaretçilerin bu hafta içinde hava durumunu takip etmesi gerektiğini vurguladı.

İşte Alanya İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporu!