Etkinlik öncesi, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’i Alanya Belediyesi Temsil Ağırlama Konağı’nda misafir etti. Büyükelçi Matis’e Alanya’ya özgü lezzetlerden ikram eden Başkan Özçelik, Alanya ipeğinden tablo da hediye etti. Büyükelçi Matis, Alanya Belediyesi Hatıra Defteri’ni de imzalayıp, günün anlam ve önemine ilişkin duygularını yazdı. Akabinde ise Türk ve Macar kültürünün sembol isimleri Béla Bartok ve Ahmet Adnan Saygun’un eserlerinden ilhamla düzenlenen “Bartok’tan Saygun’a: Türk-Macar Kültür Yılı Buluşması” programına geçildi. Türk ve Macar kültürleri arasındaki güçlü bağların bir kez daha vurgulandığı etkinlik, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmciler ve kurum müdürlerinin katılımıyla Origin Restoran’da gerçekleştirildi. İki ülkenin ortak tarihine vurgunun yapıldığı gecede, Türk ve Macar sanatçıların eserleri seslendirildi. İki milletin müzikle ifade edilen dostluğunu göz önüne serildi. Müzik dinletisinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanatçısı Viyolensel Yusuf Çelik ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Piyanist Kenan Tatlıcı müzik ziyafeti sundu.

ÖZÇELİK: “İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “1923 yılında imzalanan Türkiye Macaristan dostluk anlaşmasının yıl dönümü dolayısıyla 2024 yılı, ülkemizde ve Macaristan’da karşılıklı kültür yılı olarak kutlanıyor. Türkiye ve Macaristan, tarih boyunca kültürel bağlarla birbirine yakın olmuş iki dost ülkedir. Bizler de bu dostluğu geliştirmek ve yaşatmak için bugün bir aradayız. Halklarımızın kurduğu kültürel bağların, gelecek nesillere aktarılması bizler için büyük sorumluluktur. Macaristan ile sanattan turizme, eğitimden ticarete kadar pek çok alanda güçlü iş birliklerimiz devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde kardeş şehirlerimiz bulunuyor. Bu şehirlerarasında Macaristan’ın Keszthely kenti de var. Belediye olarak kardeş şehir ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz. Ayrıca büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu organizasyonda kültürlerimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacağımıza inanıyorum. İki ülke arasındaki dostluğun daha da güçlenmesini diliyorum” dedi.



BÜYÜKELÇİ MATİS’TEN ATATÜRK’E BÜYÜK ÖVGÜ

Büyükelçi Viktor Matis ise konuşmasında; “Türk-Macar ilişkileri gerçekten tarihi ve köklü ilişkilerdir. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Atatürk’ün emri üzerine Macaristan’dan pek çok uzman Türkiye’ye geldi ve Türkiye’nin gelişmesinde önemli rol oynadı. Macaristan’ın o dönemde tek büyük problemi vardı ve bir Mustafa Kemal’imizin olmamasıydı. O bizim için çok büyük bir eksikti. Çünkü Birinci Dünya Savaşında topraklarımızın 3’te 2’sini kaybettik. Macarların 3’te 1’i de başka bir ülkede uyandı. Bundan dolayı tüm dünya gibi Macarlar da Mustafa Kemal Atatürk’e büyük saygı duydular. Vefatından sonra da Macaristan 1 günlük milli yas ilan etti. 1920’lerde ilişkilerimiz çok güçlüydü, 2013’te ise sınıf atladı. 18 Aralık 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız dostluk anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti adıyla imzaladığımız ilk uluslararası anlaşmalıydı. 2024 yılını Türk-Macar Dostluk Yılı ilan ettik. Macaristan’da Türkiye’yi tanıtan 100, burada da Macaristan’ı tanıtan ikinci etkinliği yapıyoruz. Bizim için çok büyük bir gurur” ifadelerine yer verdi. Gece, Türk-Macar ilişkilerinin 100. yılına özel olarak hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi. Katılımcılar tarafından dostluk ve dayanışma mesajları verildi.

