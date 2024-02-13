Antalya'da gece yarısı başlayan sağanak yağışlar sel felaketine dönüştü. Kepez'deki Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde bir otomobilin içinde H. Y. (47) isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Sağanağın sele dönmesi sonrasında eğitime 1 gün ara verilen kentte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" uyarısında bulunmuştu.

SELDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, H.Y. (47) isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi.